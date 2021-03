Amici 20 | eliminato Leonardo la rabbia social | “Incompetenti”

Leggi su ck12

(Di domenica 28 marzo 2021)Lamacchia è stato il secondodella seconda puntata serale di2021. Il voto della giuria non arriva in studio, purtroppoha già capito tutto.20,viene, i fan furiosi sui” (Mediaset Play)Quando Maria de Filippi cerca di collegarsi in casetta, esordisce invitando chi pensa di esser stato, di cominciare ad incamminarsi. Queste solo le parole di Maria De Filippi: “Leo mi dispiace tanto e questo non toglie niente ad Aka, mi dispiace perché so cosa voleva dire, ma so anche che fuori da qui non è finita. So l’impegno che ci metti nelle cose e com’è difficile per te.”tra lacrime ed emozioni ha ...