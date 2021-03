Ametrano | ‘Bitcoin bene rifugio e non strumento pagamento | è il nuovo oro digitale’

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 28 marzo 2021) “Negli Stati Uniti le banche di investimento descrivono ormai scenari in cui la quotazione di Bitcoin potrebbe essere tra 150 e 400 mila dollari entro la fine dell’anno”, valori che fanno impallidire i valori attuali (intorno a quota 55 mila dollari), anche se non è esclusa una forte volatilità, con andamenti da montagne russe come si è visto in questi anni. Lo sottolinea all’Adnkronos Ferdinando, uno dei ‘pionieri’ italiani della criptovaluta, ricordando come “il processo per mettere a fuoco il valore di uncontroverso come il Bitcoin è controverso e quindi volatile”. “Ma la volatilità – spiega – è comparabile a quella di Apple, Netflix, Amazon e Tesla ovvero gli asset più performanti degli ultimi dieci anni. I rendimenti sono sempre la remunerazione di rischi, è evidente che grandi ritorni finanziari debbano essere collegati a grandi ...