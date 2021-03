A Napoli prosegue la protesta no Dad: “Scuole chiuse, un crimine di pace” (Di domenica 28 marzo 2021) Decine e decine di campanelle hanno suonato davanti alla sede della Regione Campania in Via Santa Lucia per chiedere l'immediata riapertura delle Scuole. Così hanno deciso di protestare oggi i genitori No Dad dell'associazione Scuole Aperte Campania. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 marzo 2021) Decine e decine di campanelle hanno suonato davanti alla sede della Regione Campania in Via Santa Lucia per chiedere l'immediata riapertura delle. Così hanno deciso dire oggi i genitori No Dad dell'associazioneAperte Campania. L'articolo .

