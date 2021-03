400 km per un vaccino: la storia di Francesco (Di domenica 28 marzo 2021) Ai microfoni di Tgcom24 Francesco Carfì, 29 anni, racconta la sua storia. 500 km in tutto, un traghetto e 4 ore di auto, è questo il viaggio che Francesco, affetto da una rara malattia, ha dovuto fare per sottoporsi alla prima dose di vaccino. Le terapie a cui deve sottoporsi lo hanno reso immunodepresso, e per questa ragione Francesco rientra nella categoria degli estremamente vulnerabili. Dopo ore passate in attesa sul sito della regione Toscana, Francesco è riuscito a prenotare quell’unico posto che si è liberato martedì sera. Ma Francesco protesta: “Pensate sia normale che una persona considerata fragile, nel pieno della pandemia, per poter fare il vaccino debba farsi 2 ore di auto e un’ora di traghetto?“, scrive su Facebook. “Vi invito ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 28 marzo 2021) Ai microfoni di Tgcom24Carfì, 29 anni, racconta la sua. 500 km in tutto, un traghetto e 4 ore di auto, è questo il viaggio che, affetto da una rara malattia, ha dovuto fare per sottoporsi alla prima dose di. Le terapie a cui deve sottoporsi lo hanno reso immunodepresso, e per questa ragionerientra nella categoria degli estremamente vulnerabili. Dopo ore passate in attesa sul sito della regione Toscana,è riuscito a prenotare quell’unico posto che si è liberato martedì sera. Maprotesta: “Pensate sia normale che una persona considerata fragile, nel pieno della pandemia, per poter fare ildebba farsi 2 ore di auto e un’ora di traghetto?“, scrive su Facebook. “Vi invito ...

Advertising

IlContiAndrea : Il 27 marzo era la data X: riapertura di #cinema e #teatri con capienza fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al c… - QuiMediaset_it : Ancora ottimi ascolti per @Isoladeifamosi: 19.3% di share (che cresce al 24.5% tra i giovani 15-34 anni) e sfiora i… - Ettore_Rosato : Foto incredibile, simbolo fragilità del sistema di sicurezza globale. Magari ci sembra un problema lontano, ma non… - Luca67 : RT @gzibordi: versione integrale dell'articolo apparso oggi, sabato 27 marzo, su Libero, che mostra come i 400 o 500 morti Covid al giorno… - OrtigiaP : Tutta l'economia mondiale in sofferenza causa Covid e oggi il blocco del Canale di Suez. Viene de chiedersi se il b… -