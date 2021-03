Volley, Playoff 5 posto Superlega: il programma della 1a giornata (Di sabato 27 marzo 2021) Per la Superlega inizia il nuovo cammino verso la conquista del quinto posto, valido per un posto in Europa. Il nuovo format è stato infatti adottato quest’anno; dopo un 2020 di stop, di rinunce e di rinvii, la Lega ha permesso alle squadre di giocare un altro girone lottando per un altro obiettivo. Scopriamo quindi insieme il programma della 1a giornata dei Playoff 5 posto di Superlega. Nella Pool per la lotta al quinto posto ci saranno quindi otto squadre. Verona, Padova e Ravenna, eliminate dai Preliminari per i Playoff; Piacena, Modena, Vibo e Milano, eliminate dai quarti, a cui si aggiunge Cisterna, ultima classificata in Regular Season. Le formazioni giocheranno un girone di sola andata, poi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Per lainizia il nuovo cammino verso la conquista del quinto, valido per unin Europa. Il nuovo format è stato infatti adottato quest’anno; dopo un 2020 di stop, di rinunce e di rinvii, la Lega ha permesso alle squadre di giocare un altro girone lottando per un altro obiettivo. Scopriamo quindi insieme il1adeidi. Nella Pool per la lotta al quintoci saranno quindi otto squadre. Verona, Padova e Ravenna, eliminate dai Preliminari per i; Piacena, Modena, Vibo e Milano, eliminate dai quarti, a cui si aggiunge Cisterna, ultima classificata in Regular Season. Le formazioni giocheranno un girone di sola andata, poi ...

