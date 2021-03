VIDEO F1, Charles Leclerc: “La vettura è migliorata” (Di sabato 27 marzo 2021) E’ da poco andata in archivio la prima qualifica ufficiale stagionale della F1, che si è tenuta a Sakhir, in Bahrain: la Ferrari del monegasco Charles Leclerc partirà domani dalla quarta piazzola in griglia dopo un ottimo sabato che gli ha regalato la seconda fila. Così il monegasco intervistato da Sky Sport: “Sono contento di questo risultato ed è la conferma di quello che avevamo notato quando abbiamo iniziato a girare: abbiamo compiuto un grande step in avanti e non ci aspettavamo di essere così veloci“. Leclerc conclude: “Bisogna valutare tutto con calma, perché questa non è una pista rappresentativa e non è detto che il buon risultato di oggi si possa ripercuotere altrove. Sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare. Difficile puntare alla top-3, credo che il massimo che possiamo fare sia confermarci nella posizione di queste ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) E’ da poco andata in archivio la prima qualifica ufficiale stagionale della F1, che si è tenuta a Sakhir, in Bahrain: la Ferrari del monegascopartirà domani dalla quarta piazzola in griglia dopo un ottimo sabato che gli ha regalato la seconda fila. Così il monegasco intervistato da Sky Sport: “Sono contento di questo risultato ed è la conferma di quello che avevamo notato quando abbiamo iniziato a girare: abbiamo compiuto un grande step in avanti e non ci aspettavamo di essere così veloci“.conclude: “Bisogna valutare tutto con calma, perché questa non è una pista rappresentativa e non è detto che il buon risultato di oggi si possa ripercuotere altrove. Sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare. Difficile puntare alla top-3, credo che il massimo che possiamo fare sia confermarci nella posizione di queste ...

