Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2021 ore 10 | 30

(Di sabato 27 marzo 2021)27 MARZOORE 1020 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULL’A1-NAPOLI SI SEGNALANO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI SI SEGNALANO LAVORI CON SCAMBIO DI CARREGGIATA SULL’A24-TERAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA VICOVARO E ARSOLI PER IL TRASPORTO PUBBLICO A, NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI LA METRO C E’ INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO SAN GIOVANNI-COLOSSEO IN CHIUSURA CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE CON L’ENTRATA DELLAIN ZONA ROSSA SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER ...