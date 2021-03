Ultime Notizie Roma del 27-03-2021 ore 10:10 (Di sabato 27 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata buon sabato da parte della redazione di Francesco Vitale in studio l’Italia resta chiusa fino a maggio senza zone gialle e da lunedì 10 regioni diventeranno zona rossa con Calabria Toscana e Valle d’Aosta che si vanno ad aggiungere le 7 regioni alla Provincia autonoma di Trento in cui sono già in vigore le restrizioni mentre il Lazio torno in arancione da martedì con ancora 24450 morti in un giorno il governo conferma la linea del massimo rigore anche dopo Pasqua c’è un rallentamento della crescita della curva epidemica Oggi vediamo i primi segnali di stabilizzazione con decremento dei casi vicepresidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro le scuole riaprono fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua Lo annuncia il premier Mario Draghi in conferenza alle scelte di governatori dovranno essere considerate ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata buon sabato da parte della redazione di Francesco Vitale in studio l’Italia resta chiusa fino a maggio senza zone gialle e da lunedì 10 regioni diventeranno zona rossa con Calabria Toscana e Valle d’Aosta che si vanno ad aggiungere le 7 regioni alla Provincia autonoma di Trento in cui sono già in vigore le restrizioni mentre il Lazio torno in arancione da martedì con ancora 24450 morti in un giorno il governo conferma la linea del massimo rigore anche dopo Pasqua c’è un rallentamento della crescita della curva epidemica Oggi vediamo i primi segnali di stabilizzazione con decremento dei casi vicepresidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro le scuole riaprono fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua Lo annuncia il premier Mario Draghi in conferenza alle scelte di governatori dovranno essere considerate ...

