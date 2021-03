Traffico Roma del 27-03-2021 ore 15:30 (Di sabato 27 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molto Traffico registrato in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo attenzione sulla Salaria Dove uscire a Roma poco prima del raccordo è segnalato un incidente la polizia locale Ci segnala un altro incidente all’intersezione tra via di Casal Morena e via servilia all’Eur in corso i preparativi per il Gran Premio di Formula e diverse strade di quartiere sono chiusa al Traffico soggette a cambiamenti nella viabilità raccomandiamo le dovute attenzioni ricordiamo i lavori sulla Roma Fiumicino lavori che provocano chiusura dell’autostrada tra l’uscita Magliana Trastevere l’euro in quest’ultima direzione tutto il Traffico proveniente dal raccordo è fatto uscire allo svincolo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non moltoregistrato in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo attenzione sulla Salaria Dove uscire apoco prima del raccordo è segnalato un incidente la polizia locale Ci segnala un altro incidente all’intersezione tra via di Casal Morena e via servilia all’Eur in corso i preparativi per il Gran Premio di Formula e diverse strade di quartiere sono chiusa alsoggette a cambiamenti nella viabilità raccomandiamo le dovute attenzioni ricordiamo i lavori sullaFiumicino lavori che provocano chiusura dell’autostrada tra l’uscita Magliana Trastevere l’euro in quest’ultima direzione tutto ilproveniente dal raccordo è fatto uscire allo svincolo ...

