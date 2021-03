Televisione in lutto, l’attore delle serie tv è morto. Il ricordo di amici e colleghi: “Riposa in pace” (Di sabato 27 marzo 2021) Televisione in lutto per la morte dell’attore. Il decesso è avvenuto il 18 marzo ma la notizia è stata resa nota solo ieri notizia è stata confermata dalla famiglia. Numerose le fiction, serie tv e sit com in cui ha recitato, tra queste anche la sitcom della CBS “Designing Women”, dove ha incontrato sua moglie da quasi 34 anni, Jean Smart, anche lei attrice. l’attore è morto il 18 marzo a Los Angeles in seguito a una breve malattia, ha confermato la sua famiglia a USA TODAY giovedì in una dichiarazione fornita dalla manager Ame Vanlden. Dal 1986, Richard Gilliland ha recitato in “Designing Women” per cinque stagioni come talent scout del baseball JD Shackelford, il fidanzato di Mary Jo Shively di Annie Potts. Come detto, è proprio lì che ha incontrato e alla fine ha sposato Jean Smart, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 marzo 2021)inper la morte del. Il decesso è avvenuto il 18 marzo ma la notizia è stata resa nota solo ieri notizia è stata confermata dalla famiglia. Numerose le fiction,tv e sit com in cui ha recitato, tra queste anche la sitcom della CBS “Designing Women”, dove ha incontrato sua moglie da quasi 34 anni, Jean Smart, anche lei attrice.il 18 marzo a Los Angeles in seguito a una breve malattia, ha confermato la sua famiglia a USA TODAY giovedì in una dichiarazione fornita dalla manager Ame Vanlden. Dal 1986, Richard Gilliland ha recitato in “Designing Women” per cinque stagioni come talent scout del baseball JD Shackelford, il fidanzato di Mary Jo Shively di Annie Potts. Come detto, è proprio lì che ha incontrato e alla fine ha sposato Jean Smart, ...

