Scuole aperte, ecco perché la battaglia dei genitori è stata fondamentale (Di sabato 27 marzo 2021) Venerdì è stato un giorno storico per la scuola italiana. Non solo. È stato un giorno storico anche per la società civile e per la democrazia italiane. Durante la giornata, in sessanta piazze c’è stata la manifestazione a favore delle Scuole aperte organizzata da “Priorità alla scuola”, una rete capillare, diffusa in tutta Italia, che da mesi si batte per la riapertura delle Scuole. Domenica scorsa avevano manifestato in 36 piazze anche gli aderenti alla Rete Nazionale “Scuole in presenza”. Nessuna rivalità o distinzione tra le due reti, che anzi si battono per gli stessi, identici, obiettivi, anche se “Priorità alla scuola” include anche gli insegnanti. In piazza si sono visti cartelli meravigliosi, ironici, a volte anche commoventi. Tutti contro la Dad – sempre venerdì la rete ha lanciato lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Venerdì è stato un giorno storico per la scuola italiana. Non solo. È stato un giorno storico anche per la società civile e per la democrazia italiane. Durante la giornata, in sessanta piazze c’èla manifestazione a favore delleorganizzata da “Priorità alla scuola”, una rete capillare, diffusa in tutta Italia, che da mesi si batte per la riapertura delle. Domenica scorsa avevano manifestato in 36 piazze anche gli aderenti alla Rete Nazionale “in presenza”. Nessuna rivalità o distinzione tra le due reti, che anzi si battono per gli stessi, identici, obiettivi, anche se “Priorità alla scuola” include anche gli insegnanti. In piazza si sono visti cartelli meravigliosi, ironici, a volte anche commoventi. Tutti contro la Dad – sempre venerdì la rete ha lanciato lo ...

Advertising

CottarelliCPI : Sembra che il governo voglia elaborare un piano per tenere aperte le scuole, con tamponi rapidi frequenti per gli s… - CarloCalenda : Finalmente misure concrete per tenere aperte le #scuole. C'è voluto solo un anno. - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #27marzo: #Istat, Italia stretta dal declino demografico. #Draghi… - t_vitalie : @claudiafusani @tiscalinotizie La leadership di #Draghi poteva mantenere le scuole aperte per i primi gradi vista l… - bushido01 : RT @ItalianPolitics: A chi va blaterando di #scuole aperte in Europa fate vedere questi articoli da Le Monde e Berliner Morgenpost di oggi.… -