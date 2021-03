Ronaldo segna, l’arbitro non se ne accorge: niente gol (Di sabato 27 marzo 2021) Ronaldo segna, ma il gol non viene convalidato e la partita tra Serbia e Portogallo finisce 2-2. Il fuoriclasse della Juventus è protagonista dell’episodio nel finale del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Su lungo traversone dalla trequarti, Ronaldo trova la coordinazione per battere al volo sull’uscita del portiere. Palla oltre la linea di porta, prima dell’intervento disperato di un difensore: è gol, ma arbitro e guardalinee non se ne accorgono. E l’assenza del Var, nel match, pesa. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 27 marzo 2021), ma il gol non viene convalidato e la partita tra Serbia e Portogallo finisce 2-2. Il fuoriclasse della Juventus è protagonista dell’episodio nel finale del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Su lungo traversone dalla trequarti,trova la coordinazione per battere al volo sull’uscita del portiere. Palla oltre la linea di porta, prima dell’intervento disperato di un difensore: è gol, ma arbitro e guardalinee non se ne accorgono. E l’assenza del Var, nel match, pesa. Funweek.

Advertising

woland1964 : Scandalo a Belgrado, Ronaldo segna il gol della vittoria ma la terna arbitrale non convalida. - Maria33759436 : RT @alessio_morra: Ma come si fa? Nelle Qualificazioni Mondiali non c'è la tecnologia. Cristiano #Ronaldo segna, la palla supera la linea,… - Trongli : RT @alessio_morra: Ma come si fa? Nelle Qualificazioni Mondiali non c'è la tecnologia. Cristiano #Ronaldo segna, la palla supera la linea,… - _IronDome : RT @alessio_morra: Ma come si fa? Nelle Qualificazioni Mondiali non c'è la tecnologia. Cristiano #Ronaldo segna, la palla supera la linea,… - Malabrocca : Serbia-Portogallo: Ronaldo segna il gol vittoria al 93 ma l’arbitro non vede che la palla e’ entrata. Inaccettabile… -