Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di sabato 27 marzo 2021) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 29ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 29ª Giornata (3 aprile 2021) Sabato 3 aprile Ore 12.30, MILAN-SAMPDORIA (SKY) Ore 15.00, ATALANTA-UDINESE (SKY) Ore 15.00, BENEVENTO-PARMA (SKY) Ore 15.00, CAGLIARI-VERONA (DAZN) Ore 15.00, GENOA-FIORENTINA (DAZN) Ore 15.00, LAZIO-SPEZIA (SKY) Ore 15.00, NAPOLI-CROTONE (SKY) Ore 15.00, SASSUOLO-ROMA (SKY) Ore 18.00, TORINO-JUVENTUS (DAZN) Ore 20.45, BOLOGNA-INTER (SKY)

