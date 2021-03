Passaporto vaccinale digitale lanciato a New York: si potrà viaggiare e tornare agli eventi (Di sabato 27 marzo 2021) ... l'app collegherà le singole persone ai registri vaccinali dello stato e fornirà un codice digitale che permetterà quindi l'accesso agli eventi, si legge sul sito di Usa Today che sottolinea che ... Leggi su globalist (Di sabato 27 marzo 2021) ... l'app collegherà le singole persone ai registri vaccinali dello stato e fornirà un codiceche permetterà quindi l'accesso, si legge sul sito di Usa Today che sottolinea che ...

Ultime Notizie dalla rete : Passaporto vaccinale Passaporto vaccinale digitale lanciato a New York: si potrà viaggiare e tornare agli eventi Si procede a piccoli passi verso un ritorno alla normalità: New York lancia il primo passaporto vaccinale (chiamato Excelsior Pass) con il quale i cittadini della Grande Mela potranno, semplicemente inserendo un codice nel loro portatile, dimostrare di essere stati vaccinati contro il ...

