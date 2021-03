MotoGP | GP Qatar 2021 Bagnaia | “Sono incredulo | non me l’aspettavo”

Leggi su sportface

(Di sabato 27 marzo 2021) “felicissimo, vorrei abbracciare la mia ragazza e la mia famiglia. E’ stata una bellissima qualifica, sapevo che sarei potuto scendere sotto il muro dell’1’53?”. Lo ha detto a Sky il pilota della Ducati Francescodopo la prima pole della sua carriera insul circuito di Losail () con un fantastico 1’52?772. “È un tempo incredibile, non merimasto quasi. E’ il miglior modo per iniziare la mia avventura con il team e per partire bene in gara domani”, ha concluso. SportFace.