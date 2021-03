METEO Caldo anomalo in arrivo | ma poi rischio violentissimi nubifragi

(Di sabato 27 marzo 2021) Prepariamoci a vivere condizioniassurde nella settimana che si accinge ad iniziare, per l’elevazione dell’anticiclone africano pronto a sferrare il suo attacco sull’Italia e su gran parte d’Europa. I massimi di pressione si collocheranno a ridosso dell’Italia Primi violenti temporali della stagione in vistaMasse d’aria di origine subtropicale verranno convogliate in quota, per poi essere schiacciate verso il basso dalla potenza dell’anticiclone. Avremo l’ennesima faseestrema delle ultime settimane, con ilsu oltre mezza Europa. La radiazione solare ormai forte consentirà il surriscaldamento dell’aria anche nei bassi strati anche sull’Italia, specie in Val Padana. Se fossimo stati ancora in inverno sarebbe stato uno scenario congeniale alle nebbie, con forte inversione termica Le ...

Farà piuttostopure nei fondovalle alpini, in città come Trento e Bolzano, dove si potrebbero addirittura raggiungere e superare i 27°C. Come succede spesso in questa stagione, tuttavia, le ...Le previsionidi domani, domenica 28 marzo , annunciano l'arrivo in Italia del primo importante acuto di ... La mappa di 3bmeteo Arriva ilI meteorologi sottolineano che nei prossimi giorni l'...Prepariamoci a vivere condizioni meteo assurde nella settimana che si accinge ad iniziare, per l’elevazione dell’anticiclone africano pronto a sferrare il suo attacco sull’Italia e su gran parte d’Eur ...Sono in arrivo 7 giorni di caldo fuori stagione, ma a Pasqua, al centronord, sono previsti temporali, grandine e neve a bassa quota. Da domani l'anticiclone africano comincerà a muoversi verso l'Itali ...