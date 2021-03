Lutto al Comune di Nettuno, scomparsa Angela Passa: il cordoglio dell’Amministrazione (Di sabato 27 marzo 2021) Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale tutta si stringono al dolore della famiglia Passa per la scomparsa della cara Angela. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile in tutti i dipendenti comunali e della Poseidon che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco in questi anni. Ai suoi cari le più sentite condoglianze in questo momento di profondo dolore. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale tutta si stringono al dolore della famigliaper ladella cara. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile in tutti i dipendenti comunali e della Poseidon che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco in questi anni. Ai suoi cari le più sentite condoglianze in questo momento di profondo dolore. su Il Corriere della Città.

