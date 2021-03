Lopalco sulla terza ondata | “Sarà l’ultima”

(Di sabato 27 marzo 2021) In un’intervista al quotidiano Trani Viva, l’assessoreparla dellae del fatto che questi sono “gli ultimi sacrifici” chiesti ai cittadini. Parla anche della stanchezza e prostrazione cui tutti noi siamo oramai soggetti dopo un anno di proibizioni e sostiene che questol’ultimo sforzo. “A distanza di un anno la gente è stanca per cui è diventato ancora più complicato comunicare che le restrizioni sono una necessità. Si è fatto fatica anche a comunicare che i sacrifici che affronteremo ora sono gli ultimi sacrifici che chiediamo. A differenza della prima e della seconda, questapotrebbe esserein senso assoluto, perché ora abbiamo i vaccini. I vaccini impediranno la quarta ...

... http://rpu.gl/BaK4i IL PUNTOCAMPAGNA VACCINALE IN PUGLIA In Puglia è stato somministrato il ... In mattinata è previsto un punto stampa con l'assessore regionale alla sanità Pier Luigi, ...Professor, l'ultima ordinanza arrivata ha posto la Puglia in un rosso rinforzato, dopo un ...terza ondata che stiamo vivendo c'è chi dice che sia stato fatto "terrorismo psicologico" sia ..."I vaccini impediranno la quarta ondata: qualunque contagio evitato adesso è un contagio che eviteremo per sempre" ...Nuovo record con 2.162 casi e 41 morti, le terapie intensive sono stracolme. Il patto con le strutture accreditate per liberare spazi e curare i positivi ...