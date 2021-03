LIVE F1 | GP Bahrain 2021 in DIRETTA | pazzesca Ferrari! Sainz e Leclerc primo e secondo in Q2!

(Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL QATAR DI MOTOGP 16.43 Verstappen ha montato le soft per l’ultimo tentativo, poi ha abortito il giro. 16.41chiude davanti ala Q2: è tutto vero. Ma attenzione: le Ferrari montavano gomme soft. 3° Hamilton (con gomme medie) a 0.076, 4° Norris (soft) a 0.090, 5° Bottas (medie) a 0.177. Solo 7° Verstappen (medie) a 0.309. 16.40 FERRARIIIIIIII!!!in testa in 1’30?009, appena 1 millesimo meglio di! 16.40VOLA IN TESTA! 1’30?010! 16.39 Rischia, è undicesimo… 16.39 Giovinazzi sta provando a migliorarsi, al momento sarebbe fuori. 16.38 Le Alpha Tauri ci riprovano con le gomme medie. E’ un ...

SkySportF1 : ?? Tra Max e Hamilton c’è Tsunoda! (?? #Q1) ? E a sorpresa Vettel è fuori dal Q1 Il LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q2 #Quali #BahrainGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q2 #Quali #BahrainGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? Tra Max e Hamilton c’è Tsunoda! (?? #Q1) ? E a sorpresa Vettel è fuori dal Q1 Il LIVE ? - Filo2385Filippo : RT @SkySportF1: ?? Tra Max e Hamilton c’è Tsunoda! (?? #Q1) ? E a sorpresa Vettel è fuori dal Q1 Il LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bahrain

di Stefano Belli} FORMULA 1, DIRETTA FP3 GP: BOTTAS IN DIFFICOLTA' Sul circuito di Sakhir sono in corso le ultime prove libere del Gran Premio del, prima tappa della stagione 2021 di ...Come saranno le prime qualifiche della stagione nel GP di Abu Dhabi? Lo scopriremo dalle 16,con Autosprint! Segui qui ildelle qualifiche del GPF1 2021, DIRETTA LIVE qualifiche GP Bahrain oggi, 27 marzo: orari tv SkyTv8, risultati e griglia di partenza Formula 1. Prende il via la F1 2021: oggi, sabato 27 marzo, alle ore 1 ...In questo momento i piloti di Formula 1 stanno girando sulla pista di Sakhir per cercare un posto nella seconda manche di qualifiche del Gran Premio del Bahrain. La Q1 non dovrebbe rappresentare un ...