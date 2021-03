Klinsmann sicuro | Scudetto all' Inter | non vedo chi possa rimontare

Advertising

passione_inter : Klinsmann: 'Scudetto sicuro. Conte è un grande, Barella il più forte d'Europa. Su Lukaku ed Eriksen...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Klinsmann sicuro

L'ex nerazzurro Jürgen- allenatore, dirigente, opinionista - ha rilasciato un'intervista ai microfoni della ... ' Inter , scudetto. Grande lavoro di Conte '. Ed ha poi aggiunto: ' ...Jurgenha parlato della lotta scudetto in Serie A puntando sull'Inter Jurgen, ex attaccante dell'Inter degli anni '90, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha puntato tutto sui nerazzurri per la vittoria dello scudetto. Il tedesco, inoltre, ha ...Jurgen Klinsmann, ex attaccante tedesco dell'Inter negli anni '90, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato proprio dei nerazzurri e delle l ...Il tecnico tedesco non ha dubbi sulla principale candidata allo scudetto: “Inter, Scudetto sicuro. Grande lavoro di Conte. Davvero mi sta chiedendo se l’Inter vincerà lo Scudetto? E perché? Non si è ...