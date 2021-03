Kean, l’ex allenatore: “Talento puro e nessun timore dell’avversario” (Di sabato 27 marzo 2021) Moise Kean sta conquistando tutti nel panorama calcistico internazionale. Dopo la Juventus, ecco l'Everton e adesso il Paris Saint-Germain dove si sta ritagliando un ruolo da protagonista a suon di gol e prestazioni convincenti. Un Talento, quello del bomber classe 2000, che era ben visibile fin dai primi passi nel mondo del pallone. A raccontare l'approccio al calcio del centravanti italiano è stato Alessandro Spugna, suo ex allenatore nelle giovanili e attuale mister dell'Empoli Ladies, intervistato da La Giovane Italia.Kean, parla l'ex allenatore delle giovanilicaption id="attachment 1062337" align="alignnone" width="589" Moise Kean (getty images)/caption"Per me il Talento si vede in varie forme. Non è solo gesto tecnico, ma è un insieme di componenti fisiche, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 marzo 2021) Moisesta conquistando tutti nel panorama calcistico internazionale. Dopo la Juventus, ecco l'Everton e adesso il Paris Saint-Germain dove si sta ritagliando un ruolo da protagonista a suon di gol e prestazioni convincenti. Un, quello del bomber classe 2000, che era ben visibile fin dai primi passi nel mondo del pallone. A raccontare l'approccio al calcio del centravanti italiano è stato Alessandro Spugna, suo exnelle giovanili e attuale mister dell'Empoli Ladies, intervistato da La Giovane Italia., parla l'exdelle giovanilicaption id="attachment 1062337" align="alignnone" width="589" Moise(getty images)/caption"Per me ilsi vede in varie forme. Non è solo gesto tecnico, ma è un insieme di componenti fisiche, ...

Advertising

ItaSportPress : Kean, l'ex allenatore: 'Talento puro e nessun timore dell'avversario' - - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: L'ex Kean lascia il ritiro della Nazionale per infortunio - infoitsport : L'ex Kean lascia il ritiro della Nazionale per infortunio - infoitsport : Infortunio Kean: l’ex Juve lascia il ritiro della Nazionale - TuttoHellasVer1 : L'ex Kean lascia il ritiro della Nazionale per infortunio -

Ultime Notizie dalla rete : Kean l’ex Coppia gay aggredita per un bacio, Pd e M5s: “Ora il parlamento approvi la legge contro… Il Fatto Quotidiano