Joao Mario, è derby di Siviglia per l’ex Inter (Di sabato 27 marzo 2021) Tornato a vestire la maglia dello Sporting Lisbona, Joao Mario adesso stuzzica l'Interesse anche di alcuni club spagnoli. Il centrocampista, dopo l'esperienza all'Inter, è tornato a brillare collezionando presenze e prestazioni molto positive.Una bella news anche per i colori nerazzurri di Milano che quasi certamente vedranno il cartellino del calciatore riscattato dallo Sporting. La società però potrebbe decidere di vendere il giocatore. Infatti, secondo noticiasaominuto.com, sul classe 1993 ci sarebbe il forte Interesse di due squadra. Un vero e proprio derby dato che le due società sarebbero Siviglia e Betis.Da tempo gli spagnoli hanno messo gli occhi sul portoghese che potrebbe quindi essere acquistato del tutto dallo Sporting che lo girerebbe successivamente in ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 marzo 2021) Tornato a vestire la maglia dello Sporting Lisbona,adesso stuzzica l'esse anche di alcuni club spagnoli. Il centrocampista, dopo l'esperienza all', è tornato a brillare collezionando presenze e prestazioni molto positive.Una bella news anche per i colori nerazzurri di Milano che quasi certamente vedranno il cartellino del calciatore riscattato dallo Sporting. La società però potrebbe decidere di vendere il giocatore. Infatti, secondo noticiasaominuto.com, sul classe 1993 ci sarebbe il forteesse di due squadra. Un vero e propriodato che le due società sarebberoe Betis.Da tempo gli spagnoli hanno messo gli occhi sul portoghese che potrebbe quindi essere acquistato del tutto dallo Sporting che lo girerebbe successivamente in ...

ZiROMELU : @Fraboys69 @antoo1908 Di marco joao mario sono in uscita quasi ufficiale. Gli altri boh - antoo1908 : @Fraboys69 @ZiROMELU Cedi Di marco Nainggolan Joao Mario Scadono i vari d ambrosio ecc E devi cedere Vecino - ItaSportPress : Joao Mario, è derby di Siviglia per l'ex Inter - - ZiROMELU : Sono 100 milioni di mercato. Possibile solo se vendi dalbert, naingolan, lazaro, pinamonti, vecino, joao mario. - Fra_Conti5 : @summad981 Pinamonti 15, Gagliardini 15, vecino 15. Gli altri lì mandi via a 0 e risparmi 10 netti sugli ingaggi, V… -