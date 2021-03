Inter, Skriniar: “Questo club non vince nulla da anni, adesso voglio un trofeo. Tifosi? Contro la Juventus…” (Di sabato 27 marzo 2021) “Pensavo di arrivare nei primi posti, ma non di vincerlo perché l’anno passato non è stato del tutto buono. I premi individuali fanno piacere, ma ora vorrei anche vincere con l’Inter ma anche con la Nazionale. Non ho ancora un trofeo di squadra, vorrei finalmente vincerne uno”.Così il difensore nerazzurro Milan Skriniar, vincitore per il secondo anno consecutiva del premio di miglior giocatore slovacco dell'anno istituto da "Pravda". Il calciatore, Intervenuto in esclusiva da "Pravda" a margine della serata di gala, tra i temi trattati si è soffermato anche su quello relativo al momento vissuto dall'Inter. "L'Inter non vince nulla da undici anni, quindi c'è una certa atmosfera. Ci ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 marzo 2021) “Pensavo di arrivare nei primi posti, ma non dirlo perché l’anno passato non è stato del tutto buono. I premi individuali fanno piacere, ma ora vorrei anchere con l’ma anche con la Nazionale. Non ho ancora undi squadra, vorrei finalmenterne uno”.Così il difensore nerazzurro Milan, vincitore per il secondo anno consecutiva del premio di miglior giocatore slovacco dell'anno istituto da "Pravda". Il calciatore,venuto in esclusiva da "Pravda" a margine della serata di gala, tra i temi trattati si è soffermato anche su quello relativo al momento vissuto dall'. "L'nonda undici, quindi c'è una certa atmosfera. Ci ...

