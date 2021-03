I-Days Milano tornerà nel 2022, confermati gli Aerosmith (Di sabato 27 marzo 2021) Gli I-Days di Milano, come era semplice intuire, sono stati posticipati nel 2022. Lo spostamento è dovuto al perdurare della situazione Covid-19, che aveva già spinto gli organizzatori a spostare le date dal giugno 2020 al giugno 2021. Poi la nuova decisione che vedrà il festival aprire i battenti nel giugno del 2022. I biglietti già acquistati, ovviamente, varranno anche per la nuova data. Chi parteciperà agli I-Days di Milano? Al momento sono confermati solo gli Aerosmith per il prossimo 10 giugno 2022. La band di Joe Perry e Steven Tyler al momento è l’unica conferma della line-up annunciata nel 2021. Gli altri nomi, Foo Fighters, Vasco Rossi e System of a Down, dovrebbero essere a breve confermati anche nella ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Gli I-di, come era semplice intuire, sono stati posticipati nel. Lo spostamento è dovuto al perdurare della situazione Covid-19, che aveva già spinto gli organizzatori a spostare le date dal giugno 2020 al giugno 2021. Poi la nuova decisione che vedrà il festival aprire i battenti nel giugno del. I biglietti già acquistati, ovviamente, varranno anche per la nuova data. Chi parteciperà agli I-di? Al momento sonosolo gliper il prossimo 10 giugno. La band di Joe Perry e Steven Tyler al momento è l’unica conferma della line-up annunciata nel 2021. Gli altri nomi, Foo Fighters, Vasco Rossi e System of a Down, dovrebbero essere a breveanche nella ...

