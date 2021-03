Gli rubano Rolex a Napoli: li insegue in auto e li sperona. Morti i due ladri (Di sabato 27 marzo 2021) Napoli, gli rubano Rolex: li insegue in auto e li sperona, Morti i due uomini alla guida dello scooter. La corsa ad alta velocità è tra Marano e Villaricca, in provincia di Napoli. Li raggiunge e li sperona. L’impatto è violento, i due malviventi muoiono sul colpo. Poi la vittima, Giusepe G., si presenta ai carabinieri e racconta quanto è successo. Come scrive l’Ansa, gli inquirenti stanno verificando con attenzione la versione fornita dal 26enne, che si è allontanato subito dopo l’impatto con il mezzo a due ruote per poi presentarsi alla caserma dei carabinieri; stanno cercando di capire se fosse lui il conducente effettivo dell’auto. Ritrovati un Rolex e una pistola sull’asfalto: la dinamica del ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021), gli: liine lii due uomini alla guida dello scooter. La corsa ad alta velocità è tra Marano e Villaricca, in provincia di. Li raggiunge e li. L’impatto è violento, i due malviventi muoiono sul colpo. Poi la vittima, Giusepe G., si presenta ai carabinieri e racconta quanto è successo. Come scrive l’Ansa, gli inquirenti stanno verificando con attenzione la versione fornita dal 26enne, che si è allontanato subito dopo l’impatto con il mezzo a due ruote per poi presentarsi alla caserma dei carabinieri; stanno cercando di capire se fosse lui il conducente effettivo dell’. Ritrovati une una pistola sull’asfalto: la dinamica del ...

