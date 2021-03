F1 | Daniel Ricciardo | “Sono contento per il risultato Abbiamo una buona base su cui lavorare”

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021)commenta le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale F1 2021. L’australiano ha chiuso al sesto posto la sessione odierna, turno in cui ha registrato il crono di 1.29.927. Il nativo di Perth scatterà dalla terza fila dello schieramento alle spalle del francese Pierre Gasly (AlphaTauri). L’ex alfiere della Renault ha affermato i ai microfoni della squadra di Woking: “È un piacevole sollievo aver completato la prima qualifica e ottenere undecente. Dopo le prove mi sentivo abbastanza a mio agio in macchina.per ilunasu cuidavvero felice di come ci siamo avvicinati a Red Bull e ...