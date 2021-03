“Elegia Americana”: riscoprire le proprie radici con Glenn Close e Amy Adams (Di sabato 27 marzo 2021) Titolo: Elegia Americana Regia: Ron Howard Genere: Drammatico, biografico Durata: 117’ Interpreti: Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso, Haley Bennet, Freda Pinto Programmazione: Netflix Valutazione IMDB: 6.8/10 J.D. Vance (Gabriel Basso) è uno studente di giurisprudenza ed ex marine dal carattere forte e della storia personale travagliata. Il ragazzo infatti non ha avuto una vita facile e da tempo si è allontanato dalla sua famiglia cercando in ogni modo di dimenticarla ma si sa: certi fantasmi tornano sempre a presentare il conto e purtroppo lo fanno spesso nei momenti meno opportuni. J.D. è infatti sul punto di ricevere l’offerta per il lavoro dei suoi sogni, quando una telefonata lo costringe a fare ritorno nella cittadina a sud dell’Ohio in cui è cresciuto per risolvere un problema riguardo a sua ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 marzo 2021) Titolo:Regia: Ron Howard Genere: Drammatico, biografico Durata: 117’ Interpreti: Amy, Gabriel Basso, Haley Bennet, Freda Pinto Programmazione: Netflix Valutazione IMDB: 6.8/10 J.D. Vance (Gabriel Basso) è uno studente di giurisprudenza ed ex marine dal carattere forte e della storia personale travagliata. Il ragazzo infatti non ha avuto una vita facile e da tempo si è allontanato dalla sua famiglia cercando in ogni modo di dimenticarla ma si sa: certi fantasmi tornano sempre a presentare il conto e purtroppo lo fanno spesso nei momenti meno opportuni. J.D. è infatti sul punto di ricevere l’offerta per il lavoro dei suoi sogni, quando una telefonata lo costringe a fare ritorno nella cittadina a sud dell’Ohio in cui è cresciuto per risolvere un problema riguardo a sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Elegia Americana Oscar - Dove Vedere I Film Candidati - Hynerd.it Si aggiungono alla piattaforma Pieces of a woman , Elegia americana (Hillbilly elegy) , La tigre bianca (The white tiger) , Da 5 bloods - come fratelli , Notizie dal mondo ( News from the world, ...

Oscar 2021: dove vedere i film candidati in streaming Migliore attore/attrice non protagonista Per la categoria Miglior attore e attrice non protagonista sono visibili in streaming: Elegia Americana su Netflix, nel quale recita l'attrice candidata Glenn ...

Oscar 2021: il favorito è Mank prodotto da Netflix con ben dieci candidature La Voce di New York Oscar 2021: dove vedere i film candidati in streaming Per la categoria Miglior attore e attrice non protagonista sono visibili in streaming: Elegia Americana su Netflix, nel quale recita l’attrice candidata Glenn Close; Borat Subsequent Moviefilm ...

Dove vedere i film candidati agli Oscar 2021 (senza uscire di casa) Viola Davis è Ma Rainey, la rivoluzionaria e leggendaria “Madre del blues”. Diretto da Ron Howard, Elegia Americana racconta il doloroso percorso di accettazione delle proprie origini che il giovane J ...

