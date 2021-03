Drusilla Gucci vive in una casa infestata da fantasmi: “Mi parlano, io sto bene” (Di sabato 27 marzo 2021) Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi 15 In queste prime due settimane di permanenza all’Isola dei Famosi 2021 Drusilla Gucci a ha avuto modo di raccontare più volte di essere una grande collezionista di ossa di animali ma giovedì sera, prima del live su Canale 5, l’ereditiera ha confessato alle sue compagne d’avventura Miryea Stabile e Daniela Martani di abitare in una casa infestata dai fantasmi. La ragazza vive nel capoluogo toscano insieme alla sua famiglia in un’abitazione che avrebbe più di mille anni e che si affaccerebbe in un cimitero di suore. Stando al racconto della naufraga, lei riuscirebbe a sentire alcune presenze ed avrebbe interagito con alcuni spiriti che infesterebbero il luogo dove risiede. La ragazza parlerebbe con i ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 27 marzo 2021)all’Isola dei Famosi 15 In queste prime due settimane di permanenza all’Isola dei Famosi 2021a ha avuto modo di raccontare più volte di essere una grande collezionista di ossa di animali ma giovedì sera, prima del live su Canale 5, l’ereditiera ha confessato alle sue compagne d’avventura Miryea Stabile e Daniela Martani di abitare in unadai. La ragazzanel capoluogo toscano insieme alla sua famiglia in un’abitazione che avrebbe più di mille anni e che si affaccerebbe in un cimitero di suore. Stando al racconto della naufraga, lei riuscirebbe a sentire alcune presenze ed avrebbe interagito con alcuni spiriti che infesterebbero il luogo dove risiede. La ragazza parlerebbe con i ...

viperale_ : @ashcoltami Chiedi a Drusilla Gucci ?? Comunque, io ne uso uno della Catrice (HD Liquid Coverage) per tutti i giorni e mi trovo benissimo - xattorneyx : Ho appena scoperto che il padre di Drusilla si chiama Uberto VOI MI DOVETE SPIEGARE DA DOVE LI CACCIANO STI NOMI QUELLI DELLA FAMIGLIA GUCCI - rouges56 : RT @oocisola: Drusilla Gucci: “quando piove lei pensa a canticchiare io penso a come impiccarmi all’albero” #isola - Rob_boR_ : RT @oocisola: Drusilla Gucci: “quando piove lei pensa a canticchiare io penso a come impiccarmi all’albero” #isola - adkenparker : RT @oocisola: Drusilla Gucci: “quando piove lei pensa a canticchiare io penso a come impiccarmi all’albero” #isola -