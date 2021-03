Daniele Scardina a Verissimo svela in che rapporti è oggi con Diletta Leotta (Di sabato 27 marzo 2021) Daniele Scardina a Verissimo Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, ricca di ospiti. Tra i tanti il pugile italiano, Daniele Scardina, che di recente ha vinto una competizione. Lo sportivo durante il periodo estivo è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica, per via della rottura con la conduttrice Diletta Leotta. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 27 marzo 2021)Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di, ricca di ospiti. Tra i tanti il pugile italiano,, che di recente ha vinto una competizione. Lo sportivo durante il periodo estivo è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica, per via della rottura con la conduttrice. L'articolo proviene da Novella 2000.

ornijoe : @GiorgiaGrandin @thisisrachel_17 Intervista a Daniele Scardina a Verissimo - Esperanzaturca : RT @Mary96231807: È se non fosse abbastanza chiaro, DILETTA È FIDANZATA...Daniele Scardina...@Verissimocan5 - Catia90184189 : RT @Mary96231807: È se non fosse abbastanza chiaro, DILETTA È FIDANZATA...Daniele Scardina...@Verissimocan5 - VicolodelleNews : #Verissimo 'Eravamo veri, era unna storia vera' che frecciatona di Daniele Scardina a Diletta Leotta e a Can Yaman - MariLu201068 : RT @Mary96231807: È se non fosse abbastanza chiaro, DILETTA È FIDANZATA...Daniele Scardina...@Verissimocan5 -