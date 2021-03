Crotone | Ursino | ”Abbiamo già fatto miracoli | ci proveremo a Napoli”

Leggi su retecalcio

(Di sabato 27 marzo 2021)sarà molto difficile, soprattutto perché gli azzurri sono in grandissima forma, mi piacciono come giocano, è una società importante con un allenatore preparato A Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe, direttore sportivo delprossimo avversario delin campionato. Queste le sue parole: SUL CAMPIONATO DI SERIE A “Questo è un campionato particolare, giocando senza pubblico prepari la partita e non sai ciò che può accadere. È un campionato molto difficile che si risolverà le ultime giornate. Anchesarà molto difficile, soprattutto perché gli azzurri sono in grandissima forma, mi piacciono come giocano, è una società importante con un allenatore preparato. Noi ...