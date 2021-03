“Con lui in tv abbiamo fatto la storia”. Lutto per Emilio Fede, il commosso ricordo per l’amico scomparso (Di sabato 27 marzo 2021) È stato uno degli psicologi tra i pionieri della psicologia del lavoro e il primo a introdurre alla Rai i test psicologici: uno tra i più noti psicologi italiani di fama internazionale. Si è spento a Bologna a 91 anni Enzo Spaltro, due volte presidente della Società Italiana Psicologia, docente dell’Università di Bologna per trenta anni, era stato allievo di Agostino Gemelli all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Spaltro era nato a Milano il 3 luglio del 1929: nel 1964 fondò con Guido Rossi e Sandro Gavazzi l’Anipla -Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione e nel 1965 l’Aisri-Associazione Italiana di Studi in Relazioni Industriali con Giancarlo Mazzocchi, Gino Giugni e Giuseppe Glisenti presso la Cattolica di Milano, altro Ateneo, insieme a quello di Trento, in cui è stato docente. Nel 1968 ha fondato la rivista ‘Psicologia e Lavoro’ di cui è stato direttore con ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 marzo 2021) È stato uno degli psicologi tra i pionieri della psicologia del lavoro e il primo a introdurre alla Rai i test psicologici: uno tra i più noti psicologi italiani di fama internazionale. Si è spento a Bologna a 91 anni Enzo Spaltro, due volte presidente della Società Italiana Psicologia, docente dell’Università di Bologna per trenta anni, era stato allievo di Agostino Gemelli all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Spaltro era nato a Milano il 3 luglio del 1929: nel 1964 fondò con Guido Rossi e Sandro Gavazzi l’Anipla -Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione e nel 1965 l’Aisri-Associazione Italiana di Studi in Relazioni Industriali con Giancarlo Mazzocchi, Gino Giugni e Giuseppe Glisenti presso la Cattolica di Milano, altro Ateneo, insieme a quello di Trento, in cui è stato docente. Nel 1968 ha fondato la rivista ‘Psicologia e Lavoro’ di cui è stato direttore con ...

