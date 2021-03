Complottisti contro la figlia di Fedez e Chiara Ferragni: “Nessun parto” e altre teorie (Di sabato 27 marzo 2021) Spuntano i primi Complottisti contro la figlia di Fedez e Chiara Ferragni con le teorie più bizzarre. Alla teoria del matrimonio da copertina e dell’amore inventato solamente per questioni patrimoniali, la nascita della piccola Vittoria ha dato spazio a nuove leggende cospirazioniste di cui lo stesso Fedez si è accorto, documentando i risultati nelle stories di Instagram. Complottisti contro la figlia di Fedez e Chiara Ferragni Ciò a cui i Complottisti aspirano, generalmente, è spostare i dati oggettivi su dibattiti semplificati e fantasiosi in cui la realtà viene capovolta e riproposta come un puzzle di cui soltanto loro hanno ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Spuntano i primiladicon lepiù bizzarre. Alla teoria del matrimonio da copertina e dell’amore inventato solamente per questioni patrimoniali, la nascita della piccola Vittoria ha dato spazio a nuove leggende cospirazioniste di cui lo stessosi è accorto, documentando i risultati nelle stories di Instagram.ladiCiò a cui iaspirano, generalmente, è spostare i dati oggettivi su dibattiti semplificati e fantasiosi in cui la realtà viene capovolta e riproposta come un puzzle di cui soltanto loro hanno ...

