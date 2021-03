Cirimido | aperitivo anche in zona rossa | chiuso per 5 giorni un bar

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cirimido aperitivo

IL GIORNO

...2021 - Dovrà rimanere chiuso per i prossimi cinque giorni un bar didove, nonostante i divieti imposti dalla fascia rossa , i clienti venivano serviti al bancone e addirittura l'......2021 - Dovrà rimanere chiuso per i prossimi cinque giorni un bar didove, nonostante i divieti imposti dalla fascia rossa , i clienti venivano serviti al bancone e addirittura l'...Cirimido (Como), 27 marzo 2021 - Dovrà rimanere chiuso per i prossimi cinque giorni un bar di Cirimido dove, nonostante i divieti imposti dalla fascia rossa, i clienti venivano serviti al bancone e ad ...