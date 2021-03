C’è stato un terremoto nel mare Adriatico, di magnitudo stimata per ora tra 5.3 e 5.8 (Di sabato 27 marzo 2021) C’è stato un terremoto nel mare Adriatico centrale, poco prima delle 15: le stime iniziali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia parlano di una magnitudo compresa tra 5.3 e 5.8. Il terremoto è stato sentito in Puglia, Molise e Abruzzo, Leggi su ilpost (Di sabato 27 marzo 2021) C’èunnelcentrale, poco prima delle 15: le stime iniziali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia parlano di unacompresa tra 5.3 e 5.8. Ilsentito in Puglia, Molise e Abruzzo,

Palazzo_Chigi : #ConferenzaStampa, Draghi: Tra le sfide del Governo c'è quella di attuare quel che è stato finanziato e approvato,… - petergomezblog : Grillo si presenta con Cingolani dai parlamentari M5s: "Draghi è stato di parola. Reddito universale sarà la mia ba… - ilpost : C'è stato un terremoto nel mare Adriatico, di magnitudo stimata per ora tra 5.3 e 5.8 - JunipersV : RT @ilpost : C'è stato un terremoto nel mare Adriatico, di magnitudo stimata per ora tra 5.3 e 5.8 - gvldenclara : @copyofacopx come stai ? ho sentito che c'è stato un terremoto in puglia

