Canzone Segreta: Francesca Fialdini fa polemica? (Di sabato 27 marzo 2021) Francesca Fialdini è diventata uno dei volti noti di Rai 1, guidando ormai con successo la trasmissione della domenica pomeriggio “A ruota libera”. Ospite di Serena Rossi a Canzone Segreta, ha sfruttato quest’occasione per parlare della sua vita privata, infastidita da quanti la vorrebbero più attiva sui social. Francesca Fialdini ha conquistato un posto di rilievo la domenica pomeriggio su Rai 1, guidando con grande successo la trasmissione Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 27 marzo 2021)è diventata uno dei volti noti di Rai 1, guidando ormai con successo la trasmissione della domenica pomeriggio “A ruota libera”. Ospite di Serena Rossi a, ha sfruttato quest’occasione per parlare della sua vita privata, infastidita da quanti la vorrebbero più attiva sui social.ha conquistato un posto di rilievo la domenica pomeriggio su Rai 1, guidando con grande successo la trasmissione Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RaiUno : È tutto pronto per la 3ª puntata di Canzone Segreta ?? @serenarossi_com vi aspetta tra poco su Rai1 e in diretta str… - Raiofficialnews : ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marc… - RaiUno : Canzone Segreta non finisce qui! ?? La puntata e tutti gli highlights sono disponibili su RaiPlay:… - micene_return : @fabiofabbretti Di canzone segreta deludono i target più che i risultati. La Rossi è giovane, non può e non deve av… - MondoTV241 : Ascolti TV di venerdì 26 marzo 2021: Canzone Segreta ha la meglio su Ciao Darwin #ascoltiTV -