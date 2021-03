Calhanoglu su Hauge: “Lavori e non vada in prestito” (Di sabato 27 marzo 2021) Hakan Calhanoglu, ha parlato ieri alla stampa norvegese alla vigilia di Norvegia-Turchia di questa sera. Il trequartista turco, tra i protagonisti della vittoria contro gli olandesi con un gol e 1 assist; ha parlato anche del compagno di squadra Hauge. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta: “È un grande talento e gli consiglio di non andare in prestito, deve lavorare e lottare per conquistarsi il posto nel Milan”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Hakan, ha parlato ieri alla stampa norvegese alla vigilia di Norvegia-Turchia di questa sera. Il trequartista turco, tra i protagonisti della vittoria contro gli olandesi con un gol e 1 assist; ha parlato anche del compagno di squadra. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta: “È un grande talento e gli consiglio di non andare in, deve lavorare e lottare per conquistarsi il posto nel Milan”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Calciomerc : Oggi in campo per gli impegni con le proprie nazionali: #Calhanoglu e #Hauge in #TurchiaNorvegia #Saelemakers in… - CorriereQ : Calhanoglu sfida Hauge in nazionale. E lo incoraggia: “Lavori e non vada in prestito” - MilanPress_it : L'INVESTITURA DI CALHANOGLU ?? Hakan Calhanoglu si è sbilanciato sul futuro del compagno di squadra e prossimo avve… - xyz21271663 : Grazie a #Calhanoglu sappiamo qualcosa su #hauge <Deve credere in se stesso. Non è facile giocare nella formazione… - pauldeb891 : Alle 18 Hauge vs Calhanoglu mi piacerebbe proprio vederla -