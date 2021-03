Bonucci | Attenti alla Bulgaria

Advertising

Corriere dello Sport.it

, che partita si aspetta contro la Bulgaria? Credo che i nostri avversari vorranno rifarsi della sconfitta contro la Svizzera. Su questo campo l'Italia ha sempre avuto delle difficoltà, ma ...... ma in questi mesi del 2021 si sono smarriti e ora devono starea non essere risucchiati ... Al centroinsieme a De Ligt . A centrocampo non si può rinunciare a Chiesa , pungente sulla ...Il capitano dell'Italia non si fida della sconfitta degli avversari di domani sera contro la Svizzera: "Qui l'Italia ha sempre sofferto e servirà una bella prestazione per avvicinare la qualificazione ..."Abbiamo vinto senza prendere gol, è stato un buon inizio con ottimo primo tempo e un paio magari di errori di troppo nel secondo, per stanchezza e superficialità. Ci è andata bene ma in ogni caso abb ...