Basket: Virtus-Fortitudo, i numeri del derby di Bologna ai capi opposti della classifica (Di sabato 27 marzo 2021) 110. Con quello di domani sera, tanti sono i derby di Bologna disputati tra Virtus e Fortitudo, per una storia che ha vissuto i momenti più alti non solo in finale scudetto, ma anche con le stracittadine di Eurolega e un paio di sfide anche in A2, nella stagione 2016-2017. Oltre a questi precedenti, anche una finale di Supercoppa, quella del 1999, portata a casa dalla Effe che fu poi Campione d’Italia alla fine di quella stessa stagione. 61 i successi Virtussini, 46 quelli fortitudini. I biancoblu non vincono una stracittadina dal 2 marzo 2008, quando si imposero per 92-95 nell’annata in cui riuscirono ad accedere per l’ultima volta ai playoff scudetto, prima della retrocessione dell’anno successivo con le vicende che hanno poi contrassegnato diversi anni di storia del club. La ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) 110. Con quello di domani sera, tanti sono ididisputati tra, per una storia che ha vissuto i momenti più alti non solo in finale scudetto, ma anche con le stracittadine di Eurolega e un paio di sfide anche in A2, nella stagione 2016-2017. Oltre a questi precedenti, anche una finale di Supercoppa, quella del 1999, portata a casa dalla Effe che fu poi Campione d’Italia alla fine di quella stessa stagione. 61 i successisini, 46 quelli fortitudini. I biancoblu non vincono una stracittadina dal 2 marzo 2008, quando si imposero per 92-95 nell’annata in cui riuscirono ad accedere per l’ultima volta ai playoff scudetto, primaretrocessione dell’anno successivo con le vicende che hanno poi contrassegnato diversi anni di storia del club. La ...

