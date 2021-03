Vaccini, l’Esercito scende in campo: drive through alla “Berardi” (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Caserma Berardi di Avellino ospiterà il Centro Vaccinale. La conferma è arrivata nel pomeriggio dopo il vertice in Prefettura tra Asl, Esercito e amministrazione comunale. Il “drive through” (punti sul territorio raggiungibili in auto) prenderà il via il prossimo 6 aprile. Per tutta la fase sperimentale sarà dedicato solo alle persone non deambulanti. Sono almeno 1.500, tutte over80 e attendono ancora la chiamata per ricevere la prima dose di Pfizer. A queste vanno aggiunte tutte quelle che, durante la prenotazione sulla piattaforma Sinfonia della Regione Campania, hanno barrato erroneamente la casella deambulante. “L’obiettivo è di vaccinare il maggior numero di persone in tempi più rapidi – ammette il sindaco, Gianluca Festa – C’è stata grande collaborazione e sinergia con i vertici ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Casermadi Avellino ospiterà il Centro Vaccinale. La conferma è arrivata nel pomeriggio dopo il vertice in Prefettura tra Asl, Esercito e amministrazione comunale. Il “” (punti sul territorio raggiungibili in auto) prenderà il via il prossimo 6 aprile. Per tutta la fase sperimentale sarà dedicato solo alle persone non deambulanti. Sono almeno 1.500, tutte over80 e attendono ancora la chiamata per ricevere la prima dose di Pfizer. A queste vanno aggiunte tutte quelle che, durante la prenotazione sulla piattaforma Sinfonia della Regione Campania, hanno barrato erroneamente la casella deambulante. “L’obiettivo è di vaccinare il maggior numero di persone in tempi più rapidi – ammette il sindaco, Gianluca Festa – C’è stata grande collaborazione e sinergia con i vertici ...

Advertising

RaiNews : 'I #vaccini arrivano questo mese a 7 milioni e 200mila, in linea con le aspettative', ha detto il commissario per… - gennaromigliore : Oggi l’Italia con il Generale Figliuolo e la regia dell’esercito ha finalmente un Piano Vaccini. Oggi l’Italia è in… - anteprima24 : ** #Vaccini, l'Esercito scende in campo: drive through alla 'Berardi' ** - 007Vincentxxx : @gbarbacetto Cosa volete anche i fuoriclasse sbagliano ??comunque sta moltiplicando i vaccini il nostro esercito è s… - tfabiani2 : RT @RaiNews: 'I #vaccini arrivano questo mese a 7 milioni e 200mila, in linea con le aspettative', ha detto il commissario per l'emergenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’Esercito Piano vaccinale anti Covid valido in tutta Italia: priorità e nuove regole Corriere della Sera