Vaccini, EMA: via libera alla produzione AstraZeneca nel sito Halix e Pfizer a Marburg (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha autorizzato l’immissione in commercio nell’Ue delle dosi prodotte nello stabilimento olandese di Halix, subappaltatore di AstraZeneca, a Leida, nei Paesi Bassi. L’EMA ha sottolineato così che ora sale a quattro il numero totale di siti autorizzati per la produzione della sostanza attiva del vaccino. L’annuncio è arrivato attraverso una nota in cui vengono riportate anche alcune novità che riguardano la produzione dei Vaccini Pfizer–BioNTech e Moderna. Per quel che riguarda il primo, l’EMA ha informato di aver dato l’ok anche per un nuovo sito per la produzione del vaccino nella città di Marburg, in Germania – produrrà sia la sostanza attiva che il prodotto finito – che porta a tre i ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha autorizzato l’immissione in commercio nell’Ue delle dosi prodotte nello stabilimento olandese di, subappaltatore di, a Leida, nei Paesi Bassi. L’EMA ha sottolineato così che ora sale a quattro il numero totale di siti autorizzati per ladella sostanza attiva del vaccino. L’annuncio è arrivato attraverso una nota in cui vengono riportate anche alcune novità che riguardano ladei–BioNTech e Moderna. Per quel che riguarda il primo, l’EMA ha informato di aver dato l’ok anche per un nuovoper ladel vaccino nella città di, in Germania – produrrà sia la sostanza attiva che il prodotto finito – che porta a tre i ...

