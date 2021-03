Vaccini bloccati ed export in bilico | lo schiaffo di Anagni oggi per me è questo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 marzo 2021) Perché ci meravigliamo tanto delle milioni di dosi di vaccino trovate adquando è norma e regola in Italia produrre farmaci per esportarne sino al 95% all’estero (media 73%)? Rimando all’infografica ufficiale consultabile qui della azienda Teva Italia, a capitale israeliano, che ha ben 5 siti produttivi in Italia tra Lombardia e Piemonte, dona lavoro per circa 6000 dipendenti compreso l’indotto (ma solo ed esclusivamente nel nord Italia) e soprattutto esporta il 95% del proprio prodotto farmaceutico italiano. Teva in ebraico significa “arca”: gli israeliani, considerando strategica la produzione e la diffusione dei farmaci, si sono creati una delle principali industrie farmaceutiche mondiali in poche decine di anni portandosi sulla propria “arca” tutti i farmaci generici del mondo. La Teva, infatti, produce e distribuisce, in alta qualità e sicurezza, pressoché ...