Unipol | deposita lista cda Bper | oltre a Montani Mazzarella e Papa

(Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar. (Adnkronos) –hato laper il rinnovo del consiglio di amministrazione dial già noto Piero– che sarà il futuro amministratore delegato – candida anche, tra gli altri Flaviae Gianni Franco. La prima potrebbe diventare presidente, essendo al primo posto della, mentreè un ex manager Unicredit. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Unipol deposita

Metro

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Unipol ha depositato la lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Bper e oltre al già noto Piero Montani ...La lista che il primo socio della banca, l’assicurazione bolognese Unipol, presenterà in vista della assemblea ... tutto del governo per mano del Fondo interbancario di tutela dei depositi e del suo ...