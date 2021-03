«Tra moglie e marito» torna in tv: il reboot su Real Time con Katia Follesa (Di venerdì 26 marzo 2021) Katia Follesa A trent’anni di distanza, “Tra moglie e marito” torna in tv. Ma con un titolo ed una collocazione diversi. Il riadattamento, liberamente ispirato allo storico game show di Canale5 guidato da Marco Columbro, sarà in onda da luglio su Real Time con la conduzione di Katia Follesa. Ad annunciarlo è stata Laura Carafoli, SVP Content Officer di Discovery Italia. “Katia Follesa condurrà da luglio il nuovo adattamento di Tra moglie e marito prodotto da Blu Yazmine, era un gioco con Marco Columbro. Non si intitolerà così perché è un marchio registrato da Mediaset“ ha svelato la top manager di Discovery, dopo che – già nelle scorse settimane – erano stati aperti ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 26 marzo 2021)A trent’anni di distanza, “Train tv. Ma con un titolo ed una collocazione diversi. Il riadattamento, liberamente ispirato allo storico game show di Canale5 guidato da Marco Columbro, sarà in onda da luglio sucon la conduzione di. Ad annunciarlo è stata Laura Carafoli, SVP Content Officer di Discovery Italia. “condurrà da luglio il nuovo adattamento di Traprodotto da Blu Yazmine, era un gioco con Marco Columbro. Non si intitolerà così perché è un marchio registrato da Mediaset“ ha svelato la top manager di Discovery, dopo che – già nelle scorse settimane – erano stati aperti ...

