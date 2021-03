Tina Cipollari derubata in un bar a Roma, scatta la denuncia: individuato il ladro (Di venerdì 26 marzo 2021) Disavventura per Tina Cipollari, derubata in un bar a Roma Fiumicino. L’opinionista di Uomini e Donne si trovava dentro un locale e ha lasciato il suo borsellino sul bancone subito dopo la consumazione. In breve tempo qualcuno si è appropriato dei suoi effetti personali spingendola a fare una denuncia. Come racconta Roma Today, dopo essersi accorta che le avevano rubato il borsello si è rivolta al commissariato Aurelio. Dentro non c’erano soldi, ma uno specchietto e un rossetto. Tina Cipollari derubata in un bar, la denuncia Non è chiaro se il fatto sia avvenuto durante il periodo della zona gialla o quello della zona rossa. Dopo la denuncia le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini della ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 26 marzo 2021) Disavventura perin un bar aFiumicino. L’opinionista di Uomini e Donne si trovava dentro un locale e ha lasciato il suo borsellino sul bancone subito dopo la consumazione. In breve tempo qualcuno si è appropriato dei suoi effetti personali spingendola a fare una. Come raccontaToday, dopo essersi accorta che le avevano rubato il borsello si è rivolta al commissariato Aurelio. Dentro non c’erano soldi, ma uno specchietto e un rossetto.in un bar, laNon è chiaro se il fatto sia avvenuto durante il periodo della zona gialla o quello della zona rossa. Dopo lale forze dell’ordine hanno acquisito le immagini della ...

