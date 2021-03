Storie Italiane, Eleonora Daniele furiosa: la conduttrice si arrabbia con l’ospite (Di venerdì 26 marzo 2021) Padrona di casa di Storie Italiane programma Rai tra i più seguiti in onda nella fascia mattutina della rete di stato, Eleonora Daniele non ha mai mancato di prendere posizioni su alcuni temi scottanti. In particolare la conduttrice, che difende il suo operato, ma soprattutto il suo programma con determinazione si è trovata a rispondere ad uno dei suoi ospiti in merito ad una battuta, decisamente fuori luogo, legata al mondo femminile. Eleonora Daniele solonotizie24Bobby Solo favorevole al vaccino anti- Covid Ospiti della puntata odierna di Storie Italiane il virologo Francesco Broccolo e Bobby Solo invitati per parlare dell’emergenza vaccinale gestita in modo precario in alcune regioni. Liste d’attesa e vaccini anti- Covid sembrano ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Padrona di casa diprogramma Rai tra i più seguiti in onda nella fascia mattutina della rete di stato,non ha mai mancato di prendere posizioni su alcuni temi scottanti. In particolare la, che difende il suo operato, ma soprattutto il suo programma con determinazione si è trovata a rispondere ad uno dei suoi ospiti in merito ad una battuta, decisamente fuori luogo, legata al mondo femminile.solonotizie24Bobby Solo favorevole al vaccino anti- Covid Ospiti della puntata odierna diil virologo Francesco Broccolo e Bobby Solo invitati per parlare dell’emergenza vaccinale gestita in modo precario in alcune regioni. Liste d’attesa e vaccini anti- Covid sembrano ...

Advertising

zazoomblog : Eleonora Daniele parolaccia in diretta a Storie Italiane. Lei sinfuria: Non la voglio sentire neanche per scherzo -… - NinniScovazzo : @PorellaOfficial @eleonoradaniele @storie_italiane questa è disinformazione!! È intollerabile che su Rai 1, si facc… - Ubaldo48644252 : RT @migliavs: Chissà se ci sarebbe ancora il papà di @Valerio_Scanu se avrebbe fatto il vaccino a #storieitaliane @storie_italiane @R… - fseviareggio : RT @GSErinnovabili: ??Con #GSEincontralescuole promuoviamo e diffondiamo la cultura della #sostenibilita nelle scuole italiane?? La #sosten… - gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno , @storie_italiane , @eleonoradaniele, @barbaradipalma e tutti gli inviati per gli Ascolti co… -