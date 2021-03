Sindacati Roma-Lazio: no ad aperture per Pasqua (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma – “Abbiamo indetto lo stato di agitazione dei lavoratori del commercio per protestare contro la decisione di alcune aziende della distribuzione di aprire al pubblico nella domenica di Pasqua e nelle prossime festivita’ di Pasquetta, 25 aprile e primo maggio: tenendo conto dell’emergenza in atto, riteniamo che si tratti di una scelta inopportuna e irresponsabile”. E’ quanto si legge in una nota dei Segretari Generali della Filcams CGIL Roma Lazio, Alessandra Pelliccia, della Fisascat-CISL Lazio e Roma Capitale e Rieti, Carlo Costantini e Stefano Diociaiuti, e della Uiltucs Roma e Lazio, Giuliana Baldini. “Contestualmente, proclamiamo lo sciopero di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori ai quali si applicano i diversi CCNL del settore ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021)– “Abbiamo indetto lo stato di agitazione dei lavoratori del commercio per protestare contro la decisione di alcune aziende della distribuzione di aprire al pubblico nella domenica die nelle prossime festivita’ di Pasquetta, 25 aprile e primo maggio: tenendo conto dell’emergenza in atto, riteniamo che si tratti di una scelta inopportuna e irresponsabile”. E’ quanto si legge in una nota dei Segretari Generali della Filcams CGIL, Alessandra Pelliccia, della Fisascat-CISLCapitale e Rieti, Carlo Costantini e Stefano Diociaiuti, e della Uiltucs, Giuliana Baldini. “Contestualmente, proclamiamo lo sciopero di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori ai quali si applicano i diversi CCNL del settore ...

