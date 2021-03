Ricette Mattia Improta | rollè di salmone al vapore

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’allievo supera il maestro?propone la ricetta deldiale il suo piatto per E’ sempre mezzogiorno è ancora una volta ottimo. Una ricetta semplice, una cucina leggera ma golosa, perfetto il suo involtino dicon formaggio robiola, il suodicotto al. In più l’insalata sempre semplice di finocchi e ravanelli ma non dimentichiamo la crema di piselli, tutto molto semplice ma nell’insieme un gran piatto. Mauroha invece proposto il primo piatto, la pasta alma anche per lui una ricetta speciale, i maltagliati con farina di grano saraceno. Ecco la ricetta di oggi 26 marzo 2021 di...