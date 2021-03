Milan, Calhanoglu: «La 10? Non mi sono mai pentito di averla scelta» (Di sabato 27 marzo 2021) Il trequartista rossonero Hakan Calhanoglu è intervenuto con nuove dichiarazioni dal ritiro della Nazionale turca Hakan Calhanoglu è intervenuto dal ritiro della Nazionale turca. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Norvegia. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 VITTORIA – «Abbiamo iniziato bene con l’Olanda, il modo migliore per dimenticare le difficoltà avute nella Nations League. Siamo molto motivati e infatti abbiamo centrato una vittoria molto importante. La Norvegia è un’altra squadra competitiva ma l’obiettivo deve essere comunque quello di tornare a casa con altri tre punti» NUMERO DIECI – «La maglia numero dieci? Non mi sono mai pentito di questa scelta: è un numero che mi piace e che porta anche tante ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Il trequartista rossonero Hakanè intervenuto con nuove dichiarazioni dal ritiro della Nazionale turca Hakanè intervenuto dal ritiro della Nazionale turca. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Norvegia. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 VITTORIA – «Abbiamo iniziato bene con l’Olanda, il modo migliore per dimenticare le difficoltà avute nella Nations League. Siamo molto motivati e infatti abbiamo centrato una vittoria molto importante. La Norvegia è un’altra squadra competitiva ma l’obiettivo deve essere comunque quello di tornare a casa con altri tre punti» NUMERO DIECI – «La maglia numero dieci? Non mimaidi questa: è un numero che mi piace e che porta anche tante ...

