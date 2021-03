Lombardia, scontro Travaglio-Sallusti a La7. “Una catastrofe, in un anno ne abbiamo viste di tutti i colori”. “È inutile farti ragionare” (Di venerdì 26 marzo 2021) Scintille a “Otto e mezzo” (La7) tra Marco Travaglio e Alessandro Sallusti sulla gestione sanitaria della pandemia da covid in Lombardia. Il direttore de Il Giornale, pur ammettendo che la Regione Lombardia abbia commesso diversi sbagli, ritiene che non vada commissariata, perché “ha dimostrato di vedere i suoi errori e di risolverli”. Poi spiega il titolo apparso in prima pagina sul suo quotidiano lo scorso 22 marzo (“Disagi sulla vaccinazione – Brutta aria in Lombardia”), rispondendo al contempo all’editoriale sarcastico del direttore de Il Fatto Quotidiano (“Sallusti uno di noi”): “Io, a differenza di Travaglio che è ancora lì a difendere disastri epocali come Arcuri e Conte, quando qualcuno sbaglia, non mi chiedo di quale partito o religione sia. Quindi, visto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Scintille a “Otto e mezzo” (La7) tra Marcoe Alessandrosulla gestione sanitaria della pandemia da covid in. Il direttore de Il Giornale, pur ammettendo che la Regioneabbia commesso diversi sbagli, ritiene che non vada commissariata, perché “ha dimostrato di vedere i suoi errori e di risolverli”. Poi spiega il titolo apparso in prima pagina sul suo quotidiano lo scorso 22 marzo (“Disagi sulla vaccinazione – Brutta aria in”), rispondendo al contempo all’editoriale sarcastico del direttore de Il Fatto Quotidiano (“uno di noi”): “Io, a differenza diche è ancora lì a difendere disastri epocali come Arcuri e Conte, quando qualcuno sbaglia, non mi chiedo di quale partito o religione sia. Quindi, visto che ...

