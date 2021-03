LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali in DIRETTA: Guignard-Fabbri possono sorprendere nella danza (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara di danza di Stoccolma – La grande chance di Guignard/Fabbri – Programma, orari, Tv e streaming dei Mondiali di Stoccolma Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dedicata al programma corto della danza (rhythm dance) su ghiaccio, gara di apertura della terza giornata dei Campionati Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico, in scena questo fine settimana a Stoccolma (Svezia) presso l’imponente Ericsson Globe Arena. Sarà una partita a poker, una vera e propria sfida con mille variabili, sulla carta piena di incertezze e dal risultato finale difficile da pronosticare. Assenti i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, le coppie di ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara didi Stoccolma – La grande chance di– Programma, orari, Tv e streaming deidi Stoccolma Buonasera e bentrovati alladedicata al programma corto della(rhythm dance) su ghiaccio, gara di apertura della terza giornata dei Campionati2021 diartistico, in scena questo fine settimana a Stoccolma (Svezia) presso l’imponente Ericsson Globe Arena. Sarà una partita a poker, una vera e propria sfida con mille variabili, sulla carta piena di incertezze e dal risultato finale difficile da pronosticare. Assenti i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, le coppie di ...

